На месте крушения самолёта в Непале найдены чёрные ящики

Новости Непала. В Непале на месте крушения пассажирского самолета спасатели обнаружили черные ящики. Специалисты рассчитывают получить с бортовых самописцев информацию, которая поможет выяснить обстоятельства трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа произошла 15января. Причины пока не называются даже предварительные. В результате крушения погибли все 72 человека, находившиеся на борту. Правительство страны также поручило создать специальную комиссию для выяснения причин ЧП. В связи с трагедией 16 января в Непале объявлен траур.