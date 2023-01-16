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На месте крушения самолёта в Непале найдены чёрные ящики

16 января 2023 10:37
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Новости Непала. В Непале на месте крушения пассажирского самолета спасатели обнаружили черные ящики. Специалисты рассчитывают получить с бортовых самописцев информацию, которая поможет выяснить обстоятельства трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушения самолёта в Непале найдены чёрные ящики-1

Авиакатастрофа произошла 15января. Причины пока не называются даже предварительные. В результате крушения погибли все 72 человека, находившиеся на борту. Правительство страны также поручило создать специальную комиссию для выяснения причин ЧП. В связи с трагедией 16 января в Непале объявлен траур.

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# Крушение # Фотофакт

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