Сильные морозы и снегопады обрушились на Афганистан

Новости Афганистана. Как минимум 20 человек стали жертвами сильных морозов и снегопадов, которые обрушились на Афганистан. Еще более 70 попали в больницы с обморожениями и переохлаждением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода стала катастрофой для местных фермеров. В северных провинциях погибло более 4 000 голов крупного рогатого скота. Уничтожены посевы на тысячах гектаров, под угрозой оказался урожай в теплицах. В холодную погоду афганцы для отопления активно используют газовые печи и уголь, что также приводит к гибели людей. По данным местных СМИ, за последние 10 дней в стране из-за отравления угарным газом скончались 10 человек.