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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ провалили контрнаступление по всей линии фронта

22 октября 2023 14:19
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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что предпринятое украинскими Вооруженными силами контрнаступление не дало желаемых плодов, а, наоборот, способствовало усилению наступления российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

«Они не добились существенного прогресса где-либо по всей линии фронта», – сказал он.

Также Джонсон заметил, что с приближением зимы ситуация для Украины будет только ухудшаться. Невзирая на поддержку НАТО, ВСУ не добились успеха на фронте. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинские войска понесли большие потери.

# Сергей Шойгу

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