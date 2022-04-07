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Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека

07 апреля 2022 18:28
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека-1

Чрезвычайная специальная сессия прошла в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Инициаторами встречи стали США и ряд западных стран. Свою позицию по данному вопросу озвучила и белорусская сторона. На сессии выступил Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека-4

Валентин Рыбаков, Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН:
Беларусь выступает категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими цель демонизации Российской Федерации и попытку ее изоляции в международных организациях. Такие идеи ведут к разбалансировке всей системы международного сотрудничества, основанной на Уставе Организации Объединенных Наций, и к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН.

Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека-7

Помимо Беларуси, в поддержку России также высказались дипломаты от Китая, Казахстана, Кубы, Узбекистана, Ирана, Кыргызстана, Вьетнама, Таджикистана, Сирии, Венесуэлы и других. Эти страны проголосовали против резолюции о приостановке членства России в СПЧ ООН.

# Международная политика # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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