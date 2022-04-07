Это может привести к развалу ООН. Мнение Беларуси о приостановке членства России в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайная специальная сессия прошла в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Инициаторами встречи стали США и ряд западных стран. Свою позицию по данному вопросу озвучила и белорусская сторона. На сессии выступил Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Валентин Рыбаков, Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН:

Беларусь выступает категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими цель демонизации Российской Федерации и попытку ее изоляции в международных организациях. Такие идеи ведут к разбалансировке всей системы международного сотрудничества, основанной на Уставе Организации Объединенных Наций, и к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН.