Прямой эфир

В НАТО произошёл раскол по вопросу дальнейших отношений с Россией

07 апреля 2022 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО раскололась из-за вопроса о дальнейших взаимоотношениях с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО произошёл раскол по вопросу дальнейших отношений с Россией-1

Союзники не сошлись в едином мнении, разделившись на два лагеря. Радикальную позицию заняли страны Балтии и Польша. Там заявляют о необходимости разрыва всех контактов с Москвой. Кроме того, прослеживается риторика об усилении санкционного давления. А вот Франция, Германия и Турция оказались на другой стороне. Власти этих стран уверены, что действовать в отношении России надо осторожно и не исключать возможность диалога. Дальнейшие шаги в отношении России накануне обсуждались на встрече глав МИД стран Североатлантического альянса. Единственный вопрос, по которому не было разногласий – скорейшее прекращение конфликта в Украине. Правда, дипломаты избрали для этого лишенный всякой логики путь. А именно усилить военную поддержку Киева.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жителей Германии предупредили о снижении доходов. Бедность в стране будет расти
07 апреля 2022 08:54

Жителей Германии предупредили о снижении доходов. Бедность в стране будет расти

Первостепенной задачей является эвакуация людей из зоны огня. Российская армия продолжает помогать населению Украины
07 апреля 2022 07:23

Первостепенной задачей является эвакуация людей из зоны огня. Российская армия продолжает помогать населению Украины

Украина получит миллиард евро на вооружение. Что обсудили на заседании Европарламента?
07 апреля 2022 07:16

Украина получит миллиард евро на вооружение. Что обсудили на заседании Европарламента?