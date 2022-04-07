В НАТО произошёл раскол по вопросу дальнейших отношений с Россией

Союзники не сошлись в едином мнении, разделившись на два лагеря. Радикальную позицию заняли страны Балтии и Польша. Там заявляют о необходимости разрыва всех контактов с Москвой. Кроме того, прослеживается риторика об усилении санкционного давления. А вот Франция, Германия и Турция оказались на другой стороне. Власти этих стран уверены, что действовать в отношении России надо осторожно и не исключать возможность диалога. Дальнейшие шаги в отношении России накануне обсуждались на встрече глав МИД стран Североатлантического альянса. Единственный вопрос, по которому не было разногласий – скорейшее прекращение конфликта в Украине. Правда, дипломаты избрали для этого лишенный всякой логики путь. А именно усилить военную поддержку Киева.