Жителей Германии предупредили о снижении доходов. Бедность в стране будет расти

Правительство больше не в состоянии поддерживать уровень благосостояния немцев. Усилия властей направлены на спасение экономики, которая стремительно идет ко дну. Сокрушительный удар по ней нанесли цены на энергоносители. В ближайшее время с огромными проблемами столкнутся предприятия химической, сталелитейной и строительной отраслей. Власти намерены поддержать предприятия, чье будущее находится под угрозой, но денег на это катастрофически не хватает. Поэтому помощь будет временной. Министр финансов ФРГ выразил обеспокоенность и ростом инфляции: показатель уже превысил 7 %. И остановить ускорение пока невозможно. Подорожание продовольствия сильно бьет по карману немцев. Цены на продукты продолжат расти, кроме того, не исключен дефицит товаров. Отказ из-за санкций от российского газа приведет к нехватке стройматериалов, автозаводы не смогут выпускать автомобильные стекла, из-за отсутствия важных ингредиентов сократится выпуск лекарств, а некоторые могут и вовсе пропасть.