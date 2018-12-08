«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии

Новости Италии. Шесть человек, среди них пять подростков погибли, еще более 100 получили травмы во время давки в ночном клубе. Это произошло на концерте популярного рэпера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации нашего посольства в Италии белорусов среди жертв и пострадавших нет. О том, что известно о случившемся к этому времени, расскажет корреспондент Алена Сырова.

Это кадры с выступления известного в Италии и на просторах интернета рэпера Сфера Эббаста. Кумир молодежи, именующий себя «королем ловушек», регулярно собирает аншлаги. Очередной ждал пятничным вечером в прибрежной итальянской провинции Анконе. Послушать любимого исполнителя шли сотни подростков, которые даже не подозревали, что сами вскоре окажутся в западне.

Около часа ночи, когда веселье было в самом разгаре, кто-то распылил в толпе перцовый баллончик. Была ли это роковая шутка или намеренная провокация, сейчас предстоит разобраться полиции. А в тот момент в клубе было полторы тысячи человек. Почувствовав кисло-горький запах, они стали задыхаться от першения в горле.

Это был какой-то кошмар. Многие побежали к запасным выходам. Выбегая в панике, люди толкались и падали. Это было настоящее безумие: куча людей лежит и все кричат.

Зрители (подавляющее большинство – подростки) бросились к аварийным выходам, но те оказались заблокированными. Владельцы клуба этот факт отрицают, как и то, что билетов продали больше допустимого нормами безопасности. Толпа ринулась к выходу, но он отказался очень узким, возникла давка. Сразу после выхода, не выдержав нагрузки, упали два металлических парапета. Вслед за ними, один на одного, стали падать люди.

Затоптанными оказались шесть девушек. Всего же пострадали полторы сотни человек. Все они травмированы во время стихийной эвакуации и столпотворения.