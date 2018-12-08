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«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии

08 декабря 2018 15:28
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Новости Италии. Шесть человек, среди них пять подростков погибли, еще более 100 получили травмы во время давки в ночном клубе. Это произошло на концерте популярного рэпера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-1

По информации нашего посольства в Италии белорусов среди жертв и пострадавших нет. О том, что известно о случившемся к этому времени, расскажет корреспондент Алена Сырова.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-4

Это кадры с выступления известного в Италии и на просторах интернета рэпера Сфера Эббаста. Кумир молодежи, именующий себя «королем ловушек», регулярно собирает аншлаги. Очередной ждал пятничным вечером в прибрежной итальянской провинции Анконе. Послушать любимого исполнителя шли сотни подростков, которые даже не подозревали, что сами вскоре окажутся в западне.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-7

Около часа ночи, когда веселье было в самом разгаре, кто-то распылил в толпе перцовый баллончик. Была ли это роковая шутка или намеренная провокация, сейчас предстоит разобраться полиции. А в тот момент в клубе было полторы тысячи человек. Почувствовав кисло-горький запах, они стали задыхаться от першения в горле.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-10

Это был какой-то кошмар. Многие побежали к запасным выходам. Выбегая в панике, люди толкались и падали. Это было настоящее безумие: куча людей лежит и все кричат.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-13

Зрители (подавляющее большинство – подростки) бросились к аварийным выходам, но те оказались заблокированными. Владельцы клуба этот факт отрицают, как и то, что билетов продали больше допустимого нормами безопасности. Толпа ринулась к выходу, но он отказался очень узким, возникла давка. Сразу после выхода, не выдержав нагрузки, упали два металлических парапета. Вслед за ними, один на одного, стали падать люди.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-16

Затоптанными оказались шесть девушек. Всего же пострадали полторы сотни человек. Все они травмированы во время стихийной эвакуации и столпотворения.

«Это было настоящее безумие»: очевидец о страшной давке на концерте в Италии-19

Примечательно, что за последние несколько лет это уже третий подобный случай в Италии: в июне 2017 года в Турине во время трансляции футбольного матча и в сентябре 2018-го во время концерта так же распыляли слезоточивый газ. Отыскать хулиганов и установить, что же спровоцировало трагедию, теперь предстоит следствию. Спецслужбы все еще работают у стен злополучного клуба.

# Несчастный случай # Алена Сырова # Фотофакт

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