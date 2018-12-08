Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль включает в себя более 40 инсталляций, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная атмосфера.