Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль включает в себя более 40 инсталляций, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная атмосфера.
Фоном для этих шоу служит местная архитектура: дома, театры, мэрия, церкви и мосты. «Праздник света» продлится все выходные.