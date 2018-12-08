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Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт

08 декабря 2018 12:44
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Новости Франции. Во французском Лионе уже проходит одно из самых ярких световых шоу в мире – «Праздник света», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт-1

Фестиваль включает в себя более 40 инсталляций, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная атмосфера.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт-4

Фоном для этих шоу служит местная архитектура: дома, театры, мэрия, церкви и мосты. «Праздник света» продлится все выходные.

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт-7

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт-9

Во французском Лионе проходит «Праздник света»: видеофакт-11

# Фестиваль # Фотофакт

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