30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении

В этот день в 1988 году подземные толчки сравняли с землей два города на севере страны: Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным природный катаклизм унес жизни 25 тысяч человек. Десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова. Некоторые до сих пор живут во временных убежищах, даже спустя 30 лет после катастрофы.

30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении