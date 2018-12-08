Шесть человек погибли из-за давки в ночном клубе в Италии

Новости Италии. Шесть человек (среди них пять подростков) погибли, еще более 100 получили травмы во время давки в ночном клубе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на концерте популярного рэпера. Один из посетителей распылил в помещении перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из клуба, но выход оказался слишком узким. В результате паники возникла давка. Всего в клубе на момент инцидента находились около 1000 человек.