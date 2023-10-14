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«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»

14 октября 2023 16:04
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Надежда Сасс, СТВ:
Вновь льется кровь на святой земле. Арабо-израильский конфликт многим кажется нерешаемым в принципе. Так ли это?

«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
Существуют гипотезы, что Израиль специально проспал атаку на границе с Газой. И некоторые склоняются, что сам Нетаньяху спровоцировал подобный заход, чтобы потом разобраться с ХАМАС и выйти из данной ситуации победителем.

«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
США монополизировали право урегулирования вот этого конфликта, и у них на самом деле ничего не получается. И вот такая ситуация – один из итогов.

«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:
Если Турция высадит свои войска в секторе Газа, миротворческие опять же, и если все-таки Турции получится каким-то образом пойти ва-банк и сделать бесполетную зону над сектором Газа, Эрдоган будет реально спасителем мусульман, Палестины.

«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Если не дай бог сейчас будет объявлена война со стороны Израиля в отношении Ирана, то тогда это будет просто кровавое месиво, будет кровавая баня и никто в мире сегодня, к сожалению я должен это констатировать, ни Россия, ни США, ни Европа, ни Китай – никто не сможет урегулировать в самые кратчайшие сроки.

«Это будет просто кровавое месиво!» Кому выгодна война на Ближнем Востоке? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье, 15 октября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Фархад Ибрагимов # Сергей Рачков # Дмитрий Василец # Александр Лазарев # Фотофакт

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