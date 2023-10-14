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В Варшаве мужчина залез на памятник и угрожал устроить взрыв

14 октября 2023 12:38
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В Варшаве мужчина залез на памятник, установленный в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском, и пригрозил его взорвать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wirtualna Polska.

На место были вызваны вооруженная полиция и переговорщик. Монумент был воздвигнут в честь погибших в авиакатастрофе в 2010 году, в том числе и президента Польши Леха Качиньского. Сегодня в преддверии парламентских выборов в Польше объявлен день тишины.

В Польше день тишины, агитация остановлена. Итоги выборов определят доли процента и 1-2 мандата. Подробности.

# Взрыв

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