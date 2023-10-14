В Варшаве мужчина залез на памятник и угрожал устроить взрыв

В Варшаве мужчина залез на памятник, установленный в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском, и пригрозил его взорвать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wirtualna Polska.

На место были вызваны вооруженная полиция и переговорщик. Монумент был воздвигнут в честь погибших в авиакатастрофе в 2010 году, в том числе и президента Польши Леха Качиньского. Сегодня в преддверии парламентских выборов в Польше объявлен день тишины.