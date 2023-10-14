В Москве +10°C, в Риме +26°C. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 октября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики обещают погоду без осадков. Столбик термометра в Париже покажет +12 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °C, будет солнечно. В Риме +26 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +17 °C, будет дождливо.

В столице Болгарии +16 °C, солнечно. В Анкаре +23 °C, без осадков. В Афинах +28 °C, солнечно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +9 °C, будет дождливо. В Вильнюсе +9 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +10 °C, будет облачно. В Киеве синоптики обещают +11 °C. В Москве столбики термометров покажут +10 °C, пройдет дождь.