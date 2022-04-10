«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?

Понятно, что украинскими событиями дирижируют НАТО и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

За океаном выгодно, чтобы конфликт набирал обороты и члены Альянса без зазрения совести – хотя совести у них давно не осталось, если она вообще когда-то была – накачивают Украину оружием и провоенными лозунгами. Но против такой политики выступают простые европейцы, у которых совесть и здравый рассудок как раз таки есть.

На неделе активисты заблокировали военную технику США и НАТО из порта Александруполис. Они требовали, чтобы Афины прекратили участвовать в войне в Украине, а порт назвали центром натовской агрессии. В Грецию уже несколько недель идет натовская техника, а после ее перебрасывают в Польшу и Румынию. В греческом порту Салоников работники на машинах краской писали емкие пассажи: «NATO, go home».

Отметим, в последнее время такие акции протеста проходят в разных городах Европы. Люди возмущаются, что их правительства находят деньги на войну, а расходы на здравоохранение и образование урезают. При этом НАТО выдают чуть ли не за святую обитель, несущую мир и демократию. Хотя за 73 года – на неделе Альянс перешагнул очередной возрастной рубеж – он не раз демонстрировал свое истинное лицо.