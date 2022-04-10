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«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?

10 апреля 2022 16:57
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Понятно, что украинскими событиями дирижируют НАТО и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
За океаном выгодно, чтобы конфликт набирал обороты и члены Альянса без зазрения совести – хотя совести у них давно не осталось, если она вообще когда-то была – накачивают Украину оружием и провоенными лозунгами. Но против такой политики выступают простые европейцы, у которых совесть и здравый рассудок как раз таки есть.

«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?-1

На неделе активисты заблокировали военную технику США и НАТО из порта Александруполис. Они требовали, чтобы Афины прекратили участвовать в войне в Украине, а порт назвали центром натовской агрессии. В Грецию уже несколько недель идет натовская техника, а после ее перебрасывают в Польшу и Румынию. В греческом порту Салоников работники на машинах краской писали емкие пассажи: «NATO, go home».

«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?-4

Отметим, в последнее время такие акции протеста проходят в разных городах Европы. Люди возмущаются, что их правительства находят деньги на войну, а расходы на здравоохранение и образование урезают. При этом НАТО выдают чуть ли не за святую обитель, несущую мир и демократию. Хотя за 73 года – на неделе Альянс перешагнул очередной возрастной рубеж – он не раз демонстрировал свое истинное лицо.

«NATO, go home». Как в странах Европы выступают против действий Североатлантического альянса?-7

Только за последние 30 лет НАТО совершило 23 военных операции, частично уничтожив 10 государств, три из которых разрушены полностью. До сих пор продолжается вторжение в Сирию. И чаще всего Альянс вмешивается в конфликты без резолюции Совбеза ООН, но под собственным флагом. Так было в Югославии, Ираке, Афганистане. Как утверждают эксперты, НАТО сегодня – одна из главных угроз миру и безопасности на планете. И вишенкой на праздничном торте стало заявление главы европейской дипломатии в ходе визита в Киев.

Жозеп Боррель: конфликт в Украине должен быть разрешен военным путем – подробнее здесь.

# НАТО # Ольга Коршун # Фотофакт

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