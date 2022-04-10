Впервые с начала спецоперации Украина предпринимает попытку эвакуации из прифронтовых районов

Что происходит в зоне боевых действий. Впервые с момента начала спецоперации Украина предпринимает попытку организованной эвакуации из прифронтовых районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В то же время происходит ракетный обстрел вокзала в Краматорске, в результате которого погибло более 50 человек и около 100 получили ранения. В этот момент в Киеве Рада рассматривает законопроект, который запрещает любые топонимы, хоть как-то связанные с Россией и россиянами, включая имена поэтов и писателей. Видимо, в данный момент это самая неотложная мера, которая должна помочь мирным жителям в ходе боевых действий. Всю неделю продолжалась зачистка очагов сопротивления ВСУ в Мариуполе. В городе по-прежнему не работают коммунальные службы и МЧС. Люди находятся в пунктах временного размещения, которые снабжаются гуманитарной помощью.

В западных СМИ была развернута настоящая информационная истерика вокруг районов Киевской области, откуда вышли российские войска. В таких медиа без какого-либо расследования обвиняли российскую армию в расстрелах мирных жителей, массовых убийствах и пытках. Такое информационное давление связано не только с новыми санкциями против России. Главная задача, которую сейчас лихорадочно решают США и Великобритания – это срыв дипломатическими методами планируемого наступления России на Донбассе, чтобы спасти ВСУ от последующего разгрома.