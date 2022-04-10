Впервые с начала спецоперации Украина предпринимает попытку эвакуации из прифронтовых районов

Что происходит в зоне боевых действий. Впервые с момента начала спецоперации Украина предпринимает попытку организованной эвакуации из прифронтовых районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что происходит в зоне боевых действий. Впервые с момента начала спецоперации Украина предпринимает попытку организованной эвакуации из прифронтовых районов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В то же время происходит ракетный обстрел вокзала в Краматорске, в результате которого погибло более 50 человек и около 100 получили ранения. В этот момент в Киеве Рада рассматривает законопроект, который запрещает любые топонимы, хоть как-то связанные с Россией и россиянами, включая имена поэтов и писателей. Видимо, в данный момент это самая неотложная мера, которая должна помочь мирным жителям в ходе боевых действий. Всю неделю продолжалась зачистка очагов сопротивления ВСУ в Мариуполе. В городе по-прежнему не работают коммунальные службы и МЧС. Люди находятся в пунктах временного размещения, которые снабжаются гуманитарной помощью.
В западных СМИ была развернута настоящая информационная истерика вокруг районов Киевской области, откуда вышли российские войска. В таких медиа без какого-либо расследования обвиняли российскую армию в расстрелах мирных жителей, массовых убийствах и пытках. Такое информационное давление связано не только с новыми санкциями против России. Главная задача, которую сейчас лихорадочно решают США и Великобритания – это срыв дипломатическими методами планируемого наступления России на Донбассе, чтобы спасти ВСУ от последующего разгрома.
Россия тем временем продолжает ракетные обстрелы инфраструктуры Украины, основной целью которых становятся хранилища ГСМ. Это делает невозможным крупные передвижения украинской техники из центральных и западных районов страны на помощь вероятным будущим котлам на Донбассе и в Харькове.