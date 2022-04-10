Жозеп Боррель о конфликте в Украине: «Эта война будет выиграна на поле боя»

Понятно, что украинскими событиями дирижируют НАТО и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт в Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Такого в ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых, как члены НАТО, участвовало большинство стран сообщества. А нынешний украинский кризис – это вообще отдельный подарок Европе от США, которые заправляют в Альянсе и любыми способами прокладывают себе путь на Восток, через Украину, Беларусь, Россию, поближе к основному конкуренту Соединенных Штатов – к Китаю, чтобы максимально ослабить его позиции.

Ольга Коршун, СТВ:

Действительно, солидная биография и «достижения», которым буквально не позавидуешь.