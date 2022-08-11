Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами – для кого сделают исключения?

Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли местные власти.

Исключения будут сделаны только для сотрудников российских диппредставительств в Эстонии, их семей и еще нескольких категорий граждан. Как заявил глава МИД республики, пока что запрет касается тех виз, которые выдавала сама Эстония. Однако местное правительство намерено запретить въезд всем гражданам Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала им визу.