Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами – для кого сделают исключения?

Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли местные власти.
Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли местные власти.
Исключения будут сделаны только для сотрудников российских диппредставительств в Эстонии, их семей и еще нескольких категорий граждан. Как заявил глава МИД республики, пока что запрет касается тех виз, которые выдавала сама Эстония. Однако местное правительство намерено запретить въезд всем гражданам Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала им визу.
Похожей политики придерживаются и в Латвии. Сейм прибалтийской республики признал Россию страной – спонсором терроризма. Кроме того, в своем заявлении депутаты призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз не только гражданам России, но и Беларуси. Стоит отметить, что сама Латвия сделала это еще в начале августа.