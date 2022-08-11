В Ливане вооружённый мужчина взял заложников в банке

Новости Ливана. Клиенты и сотрудники одного из банков в Бейруте взяты в заложники. Точное количество пока неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили очевидцы, вооруженный мужчина вошел в здание, когда там было полно народа. Некоторые, увидев, что он с оружием, успели выбежать до того, как тот заблокировал двери. По сообщению местного телеканала, позже в банке прозвучали два выстрела.

Мужчина требует, чтобы банк вернул ему его вклад. Это более 200 тысяч долларов. Ливан, переживающий финансовый кризис, заморозил вклады населения в иностранной валюте из-за ее острой нехватки в стране.