Прямой эфир

В Ливане вооружённый мужчина взял заложников в банке

11 августа 2022 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливана. Клиенты и сотрудники одного из банков в Бейруте взяты в заложники. Точное количество пока неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ливане вооружённый мужчина взял заложников в банке-1

Как сообщили очевидцы, вооруженный мужчина вошел в здание, когда там было полно народа. Некоторые, увидев, что он с оружием, успели выбежать до того, как тот заблокировал двери. По сообщению местного телеканала, позже в банке прозвучали два выстрела.  

Мужчина требует, чтобы банк вернул ему его вклад. Это более 200 тысяч долларов. Ливан, переживающий финансовый кризис, заморозил вклады населения в иностранной валюте из-за ее острой нехватки в стране.  

# Захват заложников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве растёт число бедных людей
11 августа 2022 10:20

В Литве растёт число бедных людей

В Германии снизят налоги. Во сколько обойдётся стране эта инициатива?
11 августа 2022 10:18

В Германии снизят налоги. Во сколько обойдётся стране эта инициатива?

Три человека погибли при взрыве жилого дома в США
11 августа 2022 10:16

Три человека погибли при взрыве жилого дома в США