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В Финляндии проходят крупные морские учения совместно с ВМС США

11 августа 2022 14:42
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В Финляндии проходят крупные морские учения совместно с ВМС США. Для этого в страну прибыл американский универсальный десантный корабль, на борту которого около 2 000 моряков и бойцов корпуса морской пехоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии проходят крупные морские учения совместно с ВМС США-1

В ходе учений будет отрабатываться совместное ведение боевых действий вооруженных сил двух стран. Высадку десанта будут прикрывать истребители ВВС Финляндии и вертолеты армии США. Примечательно, что маневры начались буквально через несколько дней, как американский Сенат дал согласие на вступления Финляндии и Швеции в НАТО.  

# Военные учения # Фотофакт

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