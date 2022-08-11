В Финляндии проходят крупные морские учения совместно с ВМС США. Для этого в страну прибыл американский универсальный десантный корабль, на борту которого около 2 000 моряков и бойцов корпуса морской пехоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе учений будет отрабатываться совместное ведение боевых действий вооруженных сил двух стран. Высадку десанта будут прикрывать истребители ВВС Финляндии и вертолеты армии США. Примечательно, что маневры начались буквально через несколько дней, как американский Сенат дал согласие на вступления Финляндии и Швеции в НАТО.