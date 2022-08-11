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Чехия направит более 1000 военных для наращивания сил НАТО

11 августа 2022 17:01
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НАТО продолжает наращивать военную мощь на восточном фланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз более 1 000 военных направит Чехия. Накануне соответствующее решение приняли в Сенате страны.  

Чехия направит более 1000 военных для наращивания сил НАТО-1

Чешские солдаты будут размещены в шести государствах Альянса – Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии. Еще 20 военных будут направлены в Украину для защиты дипучреждений Чехии. Сообщается, что отправка военных должна послужить усилению обороноспособности Альянса на фоне конфликта в Украине.  

# НАТО # Фотофакт

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