Чехия направит более 1000 военных для наращивания сил НАТО

НАТО продолжает наращивать военную мощь на восточном фланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз более 1 000 военных направит Чехия. Накануне соответствующее решение приняли в Сенате страны.

Чешские солдаты будут размещены в шести государствах Альянса – Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии. Еще 20 военных будут направлены в Украину для защиты дипучреждений Чехии. Сообщается, что отправка военных должна послужить усилению обороноспособности Альянса на фоне конфликта в Украине.