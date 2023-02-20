Эстония в 2022 году закупила боеприпасов в два раза больше, чем за 30 лет

Новости Эстонии. Эстония в 2022 году закупила боеприпасов в два раза больше, чем за 30 предыдущих лет. Об этом рассказали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, Таллинн активно стал вооружать армию. Вооруженные силы получили гранатометы, самоходные артустановки. Кроме того, Эстония в ближайшее время планирует приобрести новые средства ПВО и реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Крупнейшими поставщиками вооружения стали США, Франция, Израиль, Польша и Южная Корея. Ранее премьер страны заявила, что в этом году на военные расходы Таллинн потратит миллиард долларов.