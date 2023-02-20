В США мужчина расстрелял всю семью, после чего покончил с собой

Новости США. Четыре человека, в том числе двое детей, были убиты в результате стрельбы в небольшом городке Линден в штате Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, огонь открыл отец семейства. Он расстрелял всю семью, после чего покончил с собой. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Накануне в Джорджии результате стрельбы на автозаправке ранения получили 9 детей.