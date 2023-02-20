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Американские десантники могут задержаться в Польше на 10 лет

20 февраля 2023 08:53
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Новости Польши. Польша ведет переговоры с США о наращивании американского военного присутствия в стране. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские десантники могут задержаться в Польше на 10 лет-1

По его словам, помимо поставок техники и вооружения, Варшава обсуждает возможность оставить на постоянной основе временный армейский контингент и его увеличение. И как стало известно, американские десантники, которые дислоцируются на юге Польши, могут задержаться там еще на 10 лет. Они прибыли год назад в рамках миссии по поддержке восточных союзников по НАТО. Это около 2 тысяч солдат одного из элитных мобильных подразделений, которое принимало участие почти во всех военных кампаниях США. Сейчас в Польше активно ведется строительство и расширение баз для американского контингента.

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# Вооруженные силы # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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