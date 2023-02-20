Новая Зеландия не может справиться с последствиями стихийного бедствия

Новости Новой Зеландии. До 11 человек выросло число жертв мощного шторма «Габриэль», который 13 февраля обрушился на Новую Зеландию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 6 тысяч считаются пропавшими без вести. Страна до сих пор не может справиться с последствиями стихийного бедствия. Ураганный ветер оставил без электричества более 60 тысяч домов, в стране закрыты многие школы, детские сады и университеты. Также часть автомобильных дорог была повреждена оползнями. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Спасатели доставляют туда воду, еду и предметы первой необходимости на вертолетах. По сообщению властей, сумма ущерба уже превысила 8 миллиардов долларов.