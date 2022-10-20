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Во Франции из-за цен на электричество могут закрыть ряд железнодорожных линий

20 октября 2022 12:01
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Новости Франции. Во Франции из-за цен на электричество могут закрыть ряд железнодорожных линий. О такой готовности заявил глава региона Гранд-Эст на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за цен на электричество могут закрыть ряд железнодорожных линий-1

Если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию, то количество железнодорожных маршрутов резко сократится. Учитывая, что с 2024 года 8 % дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы, они вынуждены будут закрывать линии. Ранее министр транспорта Франции заявил, что государство не намерено покрывать возросшие траты на электроэнергию для регионов, которые обязаны сами оплачивать контракты на обслуживание общественного транспорта.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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