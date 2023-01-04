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Итальянцы станут больше платить по кредитам

04 января 2023 08:24
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Новости Италии. Итальянцы будут ощущать последствия энергокризиса весь 2023 год. Об этом сообщили в Национальном союзе потребителей. По прогнозу организации, высокие цены на продукты сохранятся, а стоимость услуг начнет расти еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы станут больше платить по кредитам-1

В результате расходы итальянских семей в среднем могут увеличиться на 2,5 тысячи евро. Также итальянцев предупредили о подорожании общественного транспорта, так как временные скидки на топливо отменили. Они станут больше платить по кредитам, повысятся налоги, оплата услуг связи.

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# Экономический кризис # Новости Италии # Фотофакт

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