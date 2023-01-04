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В США торнадо оборвал километры линий электропередачи

04 января 2023 08:25
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Новости США. Десятки разрушенных домов, сотни поваленных деревьев, разбитые машины и километры оборванных линий электропередачи оставил после себя сильный торнадо, который пронесся по Луизиане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США торнадо оборвал километры линий электропередачи-1

Сильнее всего пострадал округ Джексон. Там коммунальные службы до сих пор не могут очистить дороги и улицы от многочисленных завалов. На помощь им пришли местные жители. В соседнем Арканзасе из-за торнадо эвакуировали около тысячи учеников местной школы.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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