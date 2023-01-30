Эстония готовится к самому масштабному зимнему призыву

Новости Эстонии. Самый масштабный зимний призыв пройдет сегодня в Эстонии. На службу отправятся более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вдвое больше, чем в 2022 году, и рекорд за всю истории страны. Более того, на этот раз в числе прочих к службе приступят и три женщины. Как рассказали в Департаменте оборонных ресурсов, набор призывников в таком количестве обусловлен интересами Эстонии, в частности речь о ее государственной обороне. Призыв проходит на фоне внеплановых военных учений, которые завершились в Таллине накануне.