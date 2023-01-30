Прямой эфир

Эстония готовится к самому масштабному зимнему призыву

30 января 2023 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Самый масштабный зимний призыв пройдет сегодня в Эстонии. На службу отправятся более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония готовится к самому масштабному зимнему призыву-1

Это вдвое больше, чем в 2022 году, и рекорд за всю истории страны. Более того, на этот раз в числе прочих к службе приступят и три женщины. Как рассказали в Департаменте оборонных ресурсов, набор призывников в таком количестве обусловлен интересами Эстонии, в частности речь о ее государственной обороне. Призыв проходит на фоне внеплановых военных учений, которые завершились в Таллине накануне.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии выросло число вакансий. Больше всего рабочих мест появилось в Риге
30 января 2023 06:29

В Латвии выросло число вакансий. Больше всего рабочих мест появилось в Риге

Где есть сильная государственная власть, там Сорос терпит поражение. Почему так происходит?
29 января 2023 18:55

Где есть сильная государственная власть, там Сорос терпит поражение. Почему так происходит?

«Любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?» Ответил французский аналитик
29 января 2023 18:47

«Любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?» Ответил французский аналитик