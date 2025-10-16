Международный турнир по художественной гимнастике стартует 17 октября в Минске

XXI международный турнир по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Марины Лобач стартует в уже 17 октября в Минске. Накануне состоялась жеребьевка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьевка в художественной гимнастике, пожалуй, исключение из правил: огромный экран плазмы, маскоты и маленькие шкатулочки на судейском столике. Сильнейшие грации Беларуси, России и Молдовы сами выбирали, за какую дружину им выступать.