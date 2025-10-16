Прямой эфир

Международный турнир по художественной гимнастике стартует 17 октября в Минске

16 октября 2025 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

XXI международный турнир по художественной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Марины Лобач стартует в уже 17 октября в Минске. Накануне состоялась жеребьевка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по художественной гимнастике стартует 17 октября в Минске-2

Жеребьевка в художественной гимнастике, пожалуй, исключение из правил: огромный экран плазмы, маскоты и маленькие шкатулочки на судейском столике. Сильнейшие грации Беларуси, России и Молдовы сами выбирали, за какую дружину им выступать.

Международный турнир по художественной гимнастике стартует 17 октября в Минске-4

Во внутренней части деревянной коробки название группы и маленький подарок. Всего на турнире участницы разыграют 20 комплектов наград, в том числе и в командном первенстве. Формат соревнований очень необычный, здесь представлен симбиоз олимпиоников и юных гимнасток-перворазрядниц.

Подробности в видео.

# Гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали 7 медалей в первый день Кубка сильнейших по велоспорту
15 октября 2025 20:05

Белорусы завоевали 7 медалей в первый день Кубка сильнейших по велоспорту

Футболисты «Слуцка» в домашнем матче обыграли «Неман» в ЧБ по футболу
15 октября 2025 17:55

Футболисты «Слуцка» в домашнем матче обыграли «Неман» в ЧБ по футболу

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске
15 октября 2025 17:52

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске