Артём Левшунов провёл очередной матч в НХЛ

Полезная игра Артема Левшунова помогла «Чикаго» нокаутировать «Сент-Луис» в одном из матчей чемпионата НХЛ. Наш легионер завершил встречу с показателем полезности +3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель «ястребов» провел на площадке 16 минут и 47, в том числе почти полторы минуты в большинстве, раз бросил в створ, применил силовой прием и не удалился. Отечественный защитник имел возможность отличиться при игре в формате 4 на 4, но вратарь «блюзменов» действовал надежно.

В сезоне 19-летний исполнитель провел четыре игры, единожды ассистировал партнеру и заработал +5 в графу полезности. Команда из Чикаго была сильнее – 8:3. Особенно здорово гости смотрелись во втором периоде, забрав его с сухим счетом 3:0.