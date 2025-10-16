Новации в налоговом законодательстве: кого затронет? Рассказал министр

И если здесь дискуссий нет, то вот об изменениях в налоговом законодательстве спорили. Камень преткновения – справедливое налогообложение. Смысл в том, что тот, кто больше зарабатывает, должен и больше налогов платить. С прошлого года изменение подходов коснулось тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей – из 4 миллионов работающих белорусов таких 8 тысяч. Новое же предложение затронет (если будет принято) еще тысячу сограждан.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Абсолютного большинства граждан, которые получают доходы в виде заработной платы прежде всего, другие доходы не касаются. Но, тем не менее, в доходы местных бюджетов поступило порядка 200 миллионов рублей, а это уже сумма такая достаточно значительная. Поэтому возник вопрос в том, что, может быть, рассмотреть и ввести третью ставку уже для более обеспеченной группы граждан, так скажем, на сегодня мы их оцениваем – порядка тысячи человек, но это еще абсолютно, опять же, повторюсь, не касается большинства наших граждан. Но здесь, что называется, главное – не перегнуть палку, поэтому это как предложение, оно имеет право на жизнь. Но, тем не менее, по итогам обсуждения решено продолжить эту дискуссию в парламенте.

Сегодняшним совещанием разговор об экономике не завершается. Президент анонсировал предметный разговор с правительством, Аппаратом и приглашенными в ближайшее время. Чтобы в следующий год страна вошла с четким понимаем, что стоит за каждой цифрой, процентом и какими усилиями мы держим баланс в период глобальной пертурбации. Отклонение от курса грозит потерей устойчивости. Так что в общих интересах его блюсти.