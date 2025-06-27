На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Сегодня израильские ВВС нанесли удар по району Набатия на юге Ливана. Мощный взрыв прогремел также возле старинного замка крестоносцев Бофор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Сегодня израильские ВВС нанесли удар по району Набатия на юге Ливана. Мощный взрыв прогремел также возле старинного замка крестоносцев Бофор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам представителя израильской армии, целью был объект, который ливанское движение «Хезболла» использовало для управления огнем и обороной. Утверждается, что Израилем была атакована и часть подземного комплекса с укрытиями и складами, который ранее был разрушен, однако там велись восстановительные работы.
Президент Ливана резко осудил израильские удары, назвав их нарушением суверенитета страны и ноябрьского соглашения о прекращении огня. Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном было достигнуто при посредничестве США после года ожесточенных столкновений.