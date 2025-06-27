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Израильские ВВС нанесли удар по району Набатия на юге Ливана

27 июня 2025 17:00
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На Ближнем Востоке вновь неспокойно. Сегодня израильские ВВС нанесли удар по району Набатия на юге Ливана. Мощный взрыв прогремел также возле старинного замка крестоносцев Бофор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские ВВС нанесли удар по району Набатия на юге Ливана-2

По словам представителя израильской армии, целью был объект, который ливанское движение «Хезболла» использовало для управления огнем и обороной. Утверждается, что Израилем была атакована и часть подземного комплекса с укрытиями и складами, который ранее был разрушен, однако там велись восстановительные работы. 

Президент Ливана резко осудил израильские удары, назвав их нарушением суверенитета страны и ноябрьского соглашения о прекращении огня. Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном было достигнуто при посредничестве США после года ожесточенных столкновений.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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