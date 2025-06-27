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В Германии в первой половине 2025 года зафиксировано рекордное за десятилетие число банкротств

27 июня 2025 17:06
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В Германии экономический упадок достиг критической точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой половине 2025 года зафиксировано рекордное за десятилетие число банкротств – более 11 тысяч компаний прекратили свое существование. Об этом сообщила немецкая кредитная ассоциация. 

В Германии в первой половине 2025 года зафиксировано рекордное за десятилетие число банкротств-2

В исследовании отмечается, что немецкий бизнес задыхается от падения спроса, роста издержек и неопределенности. Финансовые резервы компаний тают, а кредиты перестают продлевать. Особенно тяжело приходится сфере услуг, торговле и обрабатывающей промышленности. Последняя страдает от высоких цен на сырье и энергию, а вот розница – от пассивности покупателей и конкуренции с онлайн-гигантами. 

За выживание борются не только предприятия, растет и число банкротств среди физических лиц. На данный момент зафиксировано более 37 тысяч случаев. Эксперты уверены, что затяжной кризис, начавшийся с пандемии и усугубившийся прекращением поставок российского газа, может перерасти в необратимую рецессию экономики Германии.

# Новости Германии

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