В Германии в первой половине 2025 года зафиксировано рекордное за десятилетие число банкротств

В Германии экономический упадок достиг критической точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой половине 2025 года зафиксировано рекордное за десятилетие число банкротств – более 11 тысяч компаний прекратили свое существование. Об этом сообщила немецкая кредитная ассоциация.

В исследовании отмечается, что немецкий бизнес задыхается от падения спроса, роста издержек и неопределенности. Финансовые резервы компаний тают, а кредиты перестают продлевать. Особенно тяжело приходится сфере услуг, торговле и обрабатывающей промышленности. Последняя страдает от высоких цен на сырье и энергию, а вот розница – от пассивности покупателей и конкуренции с онлайн-гигантами.

За выживание борются не только предприятия, растет и число банкротств среди физических лиц. На данный момент зафиксировано более 37 тысяч случаев. Эксперты уверены, что затяжной кризис, начавшийся с пандемии и усугубившийся прекращением поставок российского газа, может перерасти в необратимую рецессию экономики Германии.