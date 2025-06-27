В Армении попытка силовиков задержать архиепископа привела к потасовке

Колокола церквей били в набат по всей Армении. Сегодня днем сотрудники Службы национальной безопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Ему инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату власти в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Архиепископ назвал происходящее беззаконием и заявил о готовности пойти вместе с силовиками. Он также подчеркнул, что не является угрозой для Армении и отметил: «Настоящая угроза сидит в правительстве». Однако верующие задержать Микаэла Аджапахяна не позволили. Возникла потасовка. Люди из толпы кричали силовикам: «Позор вам». Ситуация привлекла внимание экспертов. В действиях властей они видят попытки разрушить национальную идентичность.

Арман Абовян, политический аналитик (Армения):

Если мы посмотрим на регион Южного Кавказа, Армения – единственная страна, которая мешает реализации так называемого британского большого проекта по формированию гигантского пояса туранского. Мы прямо посередине этого проекта. То есть через нас вот эти коммуникации, дороги. Вот поэтому белорусы как раз таки нас поймут. Вопрос глубинный. Понимаете? Пока мы есть, громадный британский проект не реализуем. Что нужно для этого сделать? Нужно создать условия, когда людям, которые проживают на территории этой страны, смысла нет бороться за свою страну.

После неудачных попыток штурма силовики покинули территорию у резиденции католикоса всех армян. Отметим, отношения между властями и духовенством страны в последние годы достаточно напряженные. Ситуация особенно обострилась в 2020-м, когда Первопрестольный Эчмиадзин, руководящий орган армянской церкви, потребовал отставки премьера и раскритиковал за политику в отношении Нагорного Карабаха.