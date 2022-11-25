Эстония боится стать мишенью для агрессии

Новости Эстонии. В Эстонии в экстренном порядке начали подбирать места, где можно оборудовать бомбоубежища. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь власти изучают, насколько для этого подходят учреждения, школы и торговые центры. На помещения, которые соответствуют необходимым требованиям, вешают специальные знаки, обозначающие общественные убежища – синие треугольники на оранжевом фоне. В Эстонии боятся, что страна как член НАТО может стать мишенью для гипотетической агрессии. Как заявили в правительстве, войны пока нет, но стоит готовиться к худшему. Эстония пренебрегала вопросом оборудования бомбоубежищ в течение 30 лет, а на то, чтобы создать сеть новых, уйдут десятилетия.