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Эстония боится стать мишенью для агрессии

25 ноября 2022 06:33
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Новости Эстонии. В Эстонии в экстренном порядке начали подбирать места, где можно оборудовать бомбоубежища. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония боится стать мишенью для агрессии-1

В первую очередь власти изучают, насколько для этого подходят учреждения, школы и торговые центры. На помещения, которые соответствуют необходимым требованиям, вешают специальные знаки, обозначающие общественные убежища – синие треугольники на оранжевом фоне. В Эстонии боятся, что страна как член НАТО может стать мишенью для гипотетической агрессии. Как заявили в правительстве, войны пока нет, но стоит готовиться к худшему. Эстония пренебрегала вопросом оборудования бомбоубежищ в течение 30 лет, а на то, чтобы создать сеть новых, уйдут десятилетия.

# Международная политика # Новости Эстонии # Фотофакт

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