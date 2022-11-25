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Поляки стали массово скупать обогреватели и печки

25 ноября 2022 06:32
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Новости Польши. Поляки массово скупают обогреватели и печки. Об этом написало одно из польских бизнес-изданий на основе проведенного им анализа торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки стали массово скупать обогреватели и печки-1

С полок магазинов стали исчезать и генераторы для выработки электроэнергии. Спрос на эти товары, по данным торговцев, вырос на астрономические 1 500 %. Это спровоцировало небывалый рост цен на них. Некоторые подорожали более чем на 40 %. Так поляки хотят защититься от последствий энергокризиса. При этом похожий спрос наблюдался и в августе, когда стоимость газа резко выросла.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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