Поляки стали массово скупать обогреватели и печки

Новости Польши. Поляки массово скупают обогреватели и печки. Об этом написало одно из польских бизнес-изданий на основе проведенного им анализа торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полок магазинов стали исчезать и генераторы для выработки электроэнергии. Спрос на эти товары, по данным торговцев, вырос на астрономические 1 500 %. Это спровоцировало небывалый рост цен на них. Некоторые подорожали более чем на 40 %. Так поляки хотят защититься от последствий энергокризиса. При этом похожий спрос наблюдался и в августе, когда стоимость газа резко выросла.