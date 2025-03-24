Эстонцы требуют немедленного проведения внеочередных выборов

Эстонские власти доигрались. Центристская партия анонсировала проведение масштабной акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстонцы намерены требовать отставки правительства Партии реформ и проведения внеочередных выборов. Люди обвиняют коалицию в некомпетентности, лжи и падении благосостояния простых граждан. Поддержка правительства упала ниже 19 %.

Напомним, в начале марта в Эстонии распалась правящая коалиция. Премьер-министр буквально выгнал социал-демократов и создал новый кабмин совместно с либералами. Вскоре после этого население ощутило на себе повышение налогов, также были введены новые сборы, что сильно не понравилось эстонцам.

По мнению оппозиции, смена одной партии на другую – лишь фарс, тогда как кризис демократии продолжает усугубляться. Граждане уже начали сбор подписей за вотум недоверия премьер-министру. В первый же день под обращением подписались 2 тысячи человек. По мнению эстонцев, некомпетентность чиновников приведет к еще большему упадку предпринимательства, вымиранию сельских регионов и росту бедности.