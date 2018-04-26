Армен Джигарханян доставлен в больницу и находится в состоянии комы

Новости России. В Москве госпитализирован актёр и режиссёр Армен Джигарханян. 82-летнего мужчину экстренно доставили в одну из больниц города. Сейчас он в коме. Состояние актёра оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, Армена Борисовича подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По предварительным данным, у артиста произошел инфаркт. «Он находится в коме», – добавил источник.

Источник в комментарии ТАСС:

Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Представители Джигарханяна подтвердили факт срочной госпитализации актёра. И призвали СМИ не поднимать ажиотаж «вокруг этой сложной для родных и близких Армена Борисовича ситуации».

Армен Джигарханян с начала 2018-го года в третий раз попадает в больницу. В январе Джигарханян был госпитализирован из-за осложнений с сердцем.