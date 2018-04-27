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Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами

27 апреля 2018 07:38
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Новости Испании. Полиция Испании перехватила рекордную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 9 тонн наркотиков были спрятаны в грузе бананов из Колумбии.

Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами-1

В ходе спецоперации, которая пока не завершена, были задержаны шесть человек: четверо на испанской территории и двое – во французском Лионе.

По словам правоохранителей, изъятая партия является крупнейшей в истории наркоторговли не только в Испании, но и во всей Европе.

Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами-4

# Наркотики # Фотофакт

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