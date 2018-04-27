Рекордная партия: 9 тонн кокаина изъяла полиция Испании из груза с бананами

Новости Испании. Полиция Испании перехватила рекордную партию кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 9 тонн наркотиков были спрятаны в грузе бананов из Колумбии.

В ходе спецоперации, которая пока не завершена, были задержаны шесть человек: четверо на испанской территории и двое – во французском Лионе.

По словам правоохранителей, изъятая партия является крупнейшей в истории наркоторговли не только в Испании, но и во всей Европе.