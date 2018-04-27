Какие темы обсудят на межкорейском саммите 27 апреля?

Новости Южной Кореи. Корейский полуостров в ожидании исторического события. Сегодня, 27 апреля, впервые за последние 65 лет глава КНДР пересечет границу для переговоров с президентом Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будет третья встреча на высшем уровне после окончания в 1953 году Корейской войны. Два предыдущих саммита – в 2000 и 2007 – проходили в Пхеньяне.

Нынешняя встреча руководителей Севера и Юга предполагает обсуждение мирного договора. Видное место в повестке дня займет и ядерный арсенал КНДР. Как полагают эксперты, третий в истории межкорейский саммит может поспособствовать проведению первой личной встречи глав США и Северной Кореи.