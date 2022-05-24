Прямой эфир

«Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». В Европе такие стикеры наклеили на памятники исторических персон

24 мая 2022 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередная удивительная новость из Европы. Там уровень абсурда взлетел до небес. Во Франции вандалы наклеили стикеры на могилы исторических деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». В Европе такие стикеры наклеили на памятники исторических персон-1

На надгробиях Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Оноре де Бальзака, Джима Моррисона, Айседоры Дункан и многих других появились наклейки с надписью «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского». Кто и зачем так «украсил» памятники – загадка. Остается надеяться, что местные власти уже занимаются этим вопросом. Стоит отметить, что парижское кладбище Пер-Лашез считается одним из самых посещаемых в мире. Здесь похоронено огромное количество знаменитых людей.  

# Вандализм и живодерство # Оскар Уайльд # Эдит Пиаф # Оноре де Бальзак # Джим Моррисон # Айседора Дункан # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше
24 мая 2022 13:13

В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше

В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо
24 мая 2022 13:02

В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо

«Мы мало знаем об обезьяньей оспе». ВОЗ заявляет о 130 заболевших в 19 странах
24 мая 2022 12:49

«Мы мало знаем об обезьяньей оспе». ВОЗ заявляет о 130 заболевших в 19 странах