В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше

Новости Китая. В Китае стало больше миллиардеров. С начала пандемии коронавируса в мире появилось почти 600 новых миллиардеров, а их совокупное состояние увеличилось примерно на 4 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.