В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше

Новости Китая. В Китае стало больше миллиардеров. С начала пандемии коронавируса в мире появилось почти 600 новых миллиардеров, а их совокупное состояние увеличилось примерно на 4 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае стало больше миллиардеров. С начала пандемии коронавируса в мире появилось почти 600 новых миллиардеров, а их совокупное состояние увеличилось примерно на 4 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, каждые 30 часов на планете появлялся новый, еще более состоятельный человек. Самые высокие и рекордные прибыли получали владельцы корпораций в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли.