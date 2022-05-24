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В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше

24 мая 2022 13:13
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Новости Китая. В Китае стало больше миллиардеров. С начала пандемии коронавируса в мире появилось почти 600 новых миллиардеров, а их совокупное состояние увеличилось примерно на 4 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше-1

Кроме того, каждые 30 часов на планете появлялся новый, еще более состоятельный человек. Самые высокие и рекордные прибыли получали владельцы корпораций в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли.  

# Коронавирус # Фотофакт

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