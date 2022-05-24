«Мы мало знаем об обезьяньей оспе». ВОЗ заявляет о 130 заболевших в 19 странах

Всемирная организация здравоохранения заявила почти о 130 случаях заражения оспой обезьян в 19 странах. Еще около 100 человек находятся под подозрением. Сейчас болезнь активно распространяется в западноевропейских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сэм Аллен, декан факультета медицины Королевского колледжа врачей и хирургов Глазго:

Мы мало знаем об обезьяньей оспе. Вся информация от вспышек, которые произошли в Западной и Центральной Африке до 2018 года. Там болезнь была локализована во всех районах. Тогда и произошли несколько завозных случаев в Великобританию. Но в чем разница сейчас? Теперь болеют люди, которые не путешествовали в эти районы Африки. Так что это немного необычно. И видеть эту болезнь снова во многих странах мира – особенность этой последней вспышки обезьяньей оспы.