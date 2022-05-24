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«Мы мало знаем об обезьяньей оспе». ВОЗ заявляет о 130 заболевших в 19 странах

24 мая 2022 12:49
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Всемирная организация здравоохранения заявила почти о 130 случаях заражения оспой обезьян в 19 странах. Еще около 100 человек находятся под подозрением. Сейчас болезнь активно распространяется в западноевропейских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы мало знаем об обезьяньей оспе». ВОЗ заявляет о 130 заболевших в 19 странах-1

Сэм Аллен, декан факультета медицины Королевского колледжа врачей и хирургов Глазго:  
Мы мало знаем об обезьяньей оспе. Вся информация от вспышек, которые произошли в Западной и Центральной Африке до 2018 года. Там болезнь была локализована во всех районах. Тогда и произошли несколько завозных случаев в Великобританию. Но в чем разница сейчас? Теперь болеют люди, которые не путешествовали в эти районы Африки. Так что это немного необычно. И видеть эту болезнь снова во многих странах мира – особенность этой последней вспышки обезьяньей оспы.  

Уже в 15 странах. ВОЗ заявила о почти 100 случаях заражения оспой обезьян (здесь подробности).  

# Заболевания # Сэм Аллен # Фотофакт

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