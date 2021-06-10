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  • Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос

10 июня 2021 11:59
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Новости Украины. Более 60 % украинцев считают, что события в их стране развиваются в неправильном направлении. 55 % называют власть президента Владимира Зеленского дилетантской. Таковы результаты исследования компании политической социологии в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос-1

Всего опрошены 2 тысячи человек. Статистическая погрешность выборки – менее 2,5 %. На вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?» утвердительно ответили лишь около 20 % респондентов.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос-4

Также оценили, как изменилось их материальное положение за последние два года. 54,2 % считают, что оно ухудшилось.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос-7

Если бы президентские выборы в Украине состоялись на следующей неделе, согласно опросу Владимир Зеленский получил бы 20,9 % голосов.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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