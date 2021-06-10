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В Свердловской области в аварии с автобусом 6 человек погибли и 15 пострадали. Вероятно, произошёл отказ тормозов

10 июня 2021 09:14
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Новости России. Шесть человек погибли, еще 15 получили травмы в аварии с автобусом в Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Свердловской области в аварии с автобусом 6 человек погибли и 15 пострадали. Вероятно, произошёл отказ тормозов-1

Транспортное средство перевозило рабочих местного предприятия. По предварительным данным, на спуске с горы произошел отказ тормозов.

В Свердловской области в аварии с автобусом 6 человек погибли и 15 пострадали. Вероятно, произошёл отказ тормозов-4

Автобус протаранил ворота завода и сбил людей на остановке. Все жертвы – сотрудники этого предприятия.

В Свердловской области в аварии с автобусом 6 человек погибли и 15 пострадали. Вероятно, произошёл отказ тормозов-7

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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