В Свердловской области в аварии с автобусом 6 человек погибли и 15 пострадали. Вероятно, произошёл отказ тормозов

Новости России. Шесть человек погибли, еще 15 получили травмы в аварии с автобусом в Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Шесть человек погибли, еще 15 получили травмы в аварии с автобусом в Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортное средство перевозило рабочих местного предприятия. По предварительным данным, на спуске с горы произошел отказ тормозов.
Автобус протаранил ворота завода и сбил людей на остановке. Все жертвы – сотрудники этого предприятия.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.