Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и граждан этой страны с национальным праздником

Новости Португалии. Португальцы отмечают национальный праздник – День Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был учрежден в 1580 году и ежегодно отмечается 10 июня, в день смерти национального поэта Луиса Камоэнса. Обычно в этот день в крупных городах страны проходят массовые гуляния, торжественные и культурные мероприятия.