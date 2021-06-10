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Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и граждан этой страны с национальным праздником

10 июня 2021 09:54
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Новости Португалии. Португальцы отмечают национальный праздник – День Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и граждан этой страны с национальным праздником-1

Он был учрежден в 1580 году и ежегодно отмечается 10 июня, в день смерти национального поэта Луиса Камоэнса. Обычно в этот день в крупных городах страны проходят массовые гуляния, торжественные и культурные мероприятия.

С национальным праздником президента Португалии и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Марсело Ребело ди Созу # Луис Камоэнс # Фотофакт

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