В Мумбаи 11 человек погибли при обрушении жилого дома. Среди жертв есть дети

Новости Индии. В Мумбаи в результате обрушения двухэтажного жилого дома на соседнее здание погибли 11 человек, в том числе дети. Еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте развернута масштабная спасательная операция. В ловушке под завалами все еще могут быть люди. В поисках задействованы сотрудники полиции, пожарные и десятки добровольцев. В целях безопасности эвакуированы жители соседнего трехэтажного дома. Здание находится в аварийном состоянии.