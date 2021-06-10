В Мумбаи 11 человек погибли при обрушении жилого дома. Среди жертв есть дети

Новости Индии. В Мумбаи в результате обрушения двухэтажного жилого дома на соседнее здание погибли 11 человек, в том числе дети. Еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В Мумбаи в результате обрушения двухэтажного жилого дома на соседнее здание погибли 11 человек, в том числе дети. Еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте развернута масштабная спасательная операция. В ловушке под завалами все еще могут быть люди. В поисках задействованы сотрудники полиции, пожарные и десятки добровольцев. В целях безопасности эвакуированы жители соседнего трехэтажного дома. Здание находится в аварийном состоянии.
Среди наиболее вероятных версий ЧП – проливные дожди. Фундамент дома не выдержал подтоплений, в результате чего и произошло обрушение.