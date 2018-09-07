Ещё два самолёта попали на карантин в аэропорту Филадельфии из-за плохого самочувствия людей на борту

Новости США. Еще два самолета помещены в зону карантина в аэропорту Филадельфии из-за плохого самочувствия людей на борту. Лайнеры выполняли рейсы в Париж и Мюнхен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для оценки состояния пассажиров и участников экипажа в воздушную гавань прибыли специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний. По предварительным данным, симптомы гриппа обнаружены более чем у 10 человек.

Напомним, 6 сентября в карантин было помещено воздушное судно эмиратских авиалиний. После обследования пассажиры были госпитализированы с диагнозом «грипп».

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