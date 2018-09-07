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Сеул и Пхеньян могут открыть координационное бюро для обеспечения гражданских обменов

07 сентября 2018 08:32
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Новости мира. Уже на следующей неделе Сеул и Пхеньян могут открыть в промышленном комплексе северокорейского Кэсона координационное бюро для обеспечения гражданских обменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сеул и Пхеньян могут открыть координационное бюро для обеспечения гражданских обменов-1

Об этом решении стало известно еще в апреле, однако в августе южнокорейская сторона заявила, что открытие может быть отложено.

Сеул и Пхеньян могут открыть координационное бюро для обеспечения гражданских обменов-4

Наиболее вероятная дата осуществления задумки – 14 сентября. Состав и правила функционирования бюро уже согласованы. Дело стоит лишь за подписью.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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