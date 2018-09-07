Сеул и Пхеньян могут открыть координационное бюро для обеспечения гражданских обменов

Новости мира. Уже на следующей неделе Сеул и Пхеньян могут открыть в промышленном комплексе северокорейского Кэсона координационное бюро для обеспечения гражданских обменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом решении стало известно еще в апреле, однако в августе южнокорейская сторона заявила, что открытие может быть отложено.