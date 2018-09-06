Медики определили заболевание у пассажиров рейса Дубай–Нью-Йорк

Новости США. У пассажиров и участников экипажа с рейса Дубай – Нью-Йорк выявлен грипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы предварительные результаты проведённых тестов.

В больнице, по-прежнему, остаются 10 человек. Медики назначили им дополнительные анализы, чтобы убедиться в природе заболевания. Самолёт подвергли специальной обработке, после чего он вылетел обратно.

Неизвестное заболевание на борту: 10 человек помещены в больницу